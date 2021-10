Vídeo: Homem é atacado por jacaré ao nadar em lago proibido no Mato Grosso do Sul

Um homem foi atacado por um jacaré neste sábado (23) enquanto nadava no Lago do Amor que é proibido para banho, em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. As informações são do G1.

O professor Willyan Caetano estava tomando tereré (bebida típica de Campo Grande também conhecida como Erva Mate) por volta das 15h quando reparou que um homem entrava no lago, por isso resolveu se aproximar das margens e registrar o momento.

Caetano conta que o homem foi ferido pelo jacaré em um dos braços e foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu).

A Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), que é responsável pela administração do lago, afirma que o local é sinalizado e deixa explícito a proibição de nadar.

