Vídeo: Homem é assaltado enquanto jogava e fazia transmissão ao vivo

Na última terça-feira (01), o gamer Hélio Negreiros, de 36 anos, foi assaltado enquanto transmitia um jogo ao vivo na internet, e acabou publicando também o momento do roubo. O caso aconteceu em Vinhedo, em São Paulo, e as informações são do “O DIA”.

O homem estava em seu quarto quando foi abordado por dois ladrões. Nas imagens gravadas, um deles aparece armado, sem esconder o rosto, e pede dinheiro.

“Levaram dinheiro, dinheiro em espécie, levaram joias, objetos de louça de maior valor, aparelhos portáteis, tablets, dois celulares, e outras coisas”, contou Hélio, em entrevista ao G1.

O gamer foi levado para outro cômodo da residência e, com o celular em mãos, gravou um vídeo pedindo para chamarem a polícia. Após 40 minutos, policiais militares foram até o local e arrombaram a porta do imóvel.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, não foi registrado um boletim de ocorrência sobre o caso, mas Hélio foi chamado a prestar depoimento depois da repercussão do crime.

Negreiros mora em uma chácara, onde há também uma outra casa, que foi assaltada pelos mesmos criminosos. Ao G1, a vizinha de Hélio disse que os homens “queriam dinheiro”. “Disseram que não queriam televisão, não queriam nada, até que levou um monte de coisas daqui de casa também, mas eles queriam mesmo era dinheiro”, afirmou.

