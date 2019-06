Vídeo: Homem agride mulher com capacete em TO

Um homem foi flagrado agredindo uma mulher com o capacete em Palmas (TO). As informações são do G1. Câmeras de segurança registraram a ação. Nas imagens, é possível ver a discussão de duas mulheres e um homem. Em um determinado momento, o homem passa a atacar uma das mulheres. Ela vai atrás do homem e é atingida mais uma vez. Segundo o delegado Hudson Guimarães, o crime pode ser configurado como lesão corporal.