Vídeo: Homem agride entregadora por causa de demora e erro no pedido, em João Pessoa

No domingo (30), a entregadora Rebeca Lorranny foi agredida por um homem durante uma discussão por causa da demora e um erro na entrega do pedido, que estava duplicado. O caso ocorreu em um condomínio no bairro Ernesto Geisel, em João Pessoa (PB). Uma câmera de segurança registrou o momento em que a mulher foi jogada no chão pelo cliente. As informações são do G1.

No vídeo, divulgado pelo canal no YouTube Jornal da Paraíba, é possível ver o momento em que a entregadora chegou com o pedido do cliente e teve início uma discussão. Na sequência, o homem jogou Rebeca no chão e entrou no condomínio.

Em entrevista ao G1, Rebeca informou que, “quando cheguei no condomínio, ele já estava exaltado. Disse que fazia duas horas que tinha feito o pedido”.

A entregadora explicou que apenas realizava as entregas e não tinha responsabilidade pelo andamento da solicitação. Ao verificar o seu pedido, o homem percebeu que estava duplicado e reclamou novamente.

Rebeca sugeriu que ele cancelasse a solicitação, mas, como era domingo, o suporte do aplicativo demorou para dar o retorno.

Nesse momento, o cliente voltou atrás e decidiu ficar com o pedido. A entregadora solicitou o código de verificação, que é um método utilizado por alguns aplicativos de entrega para confirmar que o cliente recebeu o pedido.

Irritado, o homem puxou à força a bolsa de Rebeca e pegou o seu pedido.

Então, a entregadora tentou pegar o pedido de volta e ficou na frente do portão para impedir a passagem do cliente. Na sequência, o homem derrubou ela no chão e entrou no condomínio.

Rebeca Lorranny foi até uma delegacia da região e registrou um boletim de ocorrência. As imagens registradas pela câmera de segurança estão auxiliando a Polícia Civil na investigação do caso.

