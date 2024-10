Vídeo: helicóptero colide contra torre de rádio e mata pessoas a bordo nos EUA

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 21/10/2024 - 10:13 Para compartilhar:

Um helicóptero colidiu contra uma torre de rádio na noite de domingo, 20, matando as pessoas que estavam a bordo, incluindo uma criança, de acordo com as autoridades. O acidente ocorreu no bairro Greater East End, em Houston, nos Estados Unidos.

A helicopter collided with a radio tower in Houston, America, on Sunday, resulting in an explosion that claimed the lives of several people, including a child. pic.twitter.com/JjAZ309q48 — PressTV Extra (@PresstvExtra) October 21, 2024

Segundo o “The New York Times”, após bater contra a torre de rádio, a aeronave caiu no chão em uma bola de fogo. Vídeos divulgados no X mostram o momento do acidente aéreo.

O chefe de polícia de Houston, J. Noe Diaz, quatro pessoas estavam a bordo do helicóptero. Em solo, não houve vítimas. O Corpo de Bombeiros chegou ao local em questão de minutos.

A aeronave era privada e realizou o plano de voo R44. Segundo Diaz, isso não era conhecido. O prefeito de Houston, John Whitmire, lamentou o ocorrido e disse que “somos afortunados por não ter sido pior”. Pelo local ser cercado de residências, o mandatário afirmou que “tivemos muita sorte por não ter tombado em uma direção ou outra”. “A bola de fogo ficou praticamente isolada”, explicou.

O prefeito ressaltou que uma investigação sobre o caso deve durar vários dias. Houve queda de energia para moradores próximos ao local do acidente. Porém o número exato de pessoas afetadas e por quanto tempo ficaram sem luz não ficou claro.