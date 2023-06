Vídeo: Haaland tira foto com torcedor do Manchester United e cobre escudo do rival

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 21/06/2023 - 13:27 Compartilhe

Depois de brilhar no duelo entre Noruega e Chipre, disputado na última terça-feira (20), o atacante Erling Haaland, de 22 anos, atendeu alguns fãs em seu país natal. Após a partida, o jogador foi abordado por um jovem fã, que usava a camisa do Manchester United, e sua reação surpreendeu a todos os presentes.

Um dos principais nomes da temporada do Manchester City, Haaland atendeu o pequeno fã, mas com algumas ressalvas e tampando o escudo da camisa do arquirrival.

Em vídeos que circulam nas redes sociais, é possível ver a conversa entre o jogador e o fã. Ao perguntar se poderia tirar uma foto com o norueguês, o jovem é surpreendido pelo atacante, que cobre o emblema do Manchester United da camisa usada pelo pequeno.

Após tampar o escudo dos Red Devils, Haaland tira a foto com o fã e, em seguida, em tom de brincadeira, pede que o jovem arrume uma nova camisa.

Fã: “Erling, posso tirar uma foto?” Erling Haaland: “Espere… *Cobre o emblema do Manchester United* Tire a foto agora. Tire outra foto assim!” Erling Haaland: “Arrume uma camisa nova!” 😂💙🎥 @tv2sportpic.twitter.com/bsamYc6sp0 — City Xtra Português (@City_XtraPT) June 21, 2023

