Vídeo: Gustavo Mioto surpreende Ana Castela com buquê diferenciado

Nos bastidores da Festa Junina de Votorantim, realizada no interior de São Paulo, o cantor Gustavo Mioto surpreendeu a amada Ana Castela ao entregar um buquê inusitado para a namorada.

Enquanto a cantora estava no camarim do evento, Mioto entrou no local e entregou para a ‘boiadeira’ um buquê de doces.

“Já que você não gosta de flores, mandei fazer uma de FINI”, disse Mioto, para a sertaneja. “Sabia!”, respondeu a cantora.

Em vídeo que circula nas redes sociais, é possível acompanhar o momento carinhoso entre os cantores, que ainda trocaram beijos e abraços.

pô o Gustavo Mioto deu um buquê de FINI pra Ana Castela… SABE MUITO pic.twitter.com/tT6nhp2HmC — Versinho (@VSertanejo) June 24, 2023

