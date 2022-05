VÍDEO: Guffo explica o conceito de ancoragem nas apostas esportivas

Na live de apostas esportivas do LANCE! desta terça-feira, o comentarista esportivo e analista de desempenho Guffo explicou o conceito de “ancoragem”. A expressão remete ao cérebro “colocar” uma âncora no conhecimento. Dessa forma, quando algo novo surgir no mundo das apostas, o cérebro imediatamente aciona esse local de ancoragem, onde o conhecimento foi trabalhado. Para esclarecer melhor, Guffo ainda citou um exemplo prático. Veja acima:

Mais uma live de apostas esportivas aconteceu na noite desta terça-feira (Foto: Reprodução/LANCE!)

