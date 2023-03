Vídeo: Geisy Arruda aposta em fio-dental ousado para se bronzear

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 18/03/2023 - 1:50 Compartilhe

No Instagram, Geisy Arruda esquentou a tarde da última sexta-feira (17) com fotos para lá de sensuais. Mostrando frente e costas, a musa do OnlyFans arrancou suspiros de seus seguidores.







Nos registros, Geisy aparece vestindo um biquíni azul com detalhes no sutiã e uma calcinha ousada. A peça, que é modelo fio-dental, tem joias na região traseira. Veja:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Geisy Arruda (@geisy_arruda)

Nos comentários, fãs foram à loucura. “Não canso de falar, a cada dia mais bela”, escreveu um internauta. “Loira maravilhosa”, elogiou outro.

A influenciadora já havia publicado um vídeo provocante com o mesmo conjunto na última quarta-feira (15). Confira:





