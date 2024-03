Vídeo: GCM é flagrado agredindo vendedor ambulante na Bahia

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 30/03/2024 - 12:42 Para compartilhar:

Um GCM (guarda civil municipal) foi flagrado agredindo um vendedor ambulante durante uma operação da corporação no bairro Santo Antônio Além do Carmo, em Salvador, Bahia, na noite de quinta-feira, 28.

475 anos hoje e não existe desgraça nenhuma a se comemorar. A Guarda Municipal de #Salvador, do Bruno Reis, é extremamente truculenta com os trabalhadores da cidade, na qual deveriam zelar. Toda solidariedade ao Raul, o correria que foi agredido#Salvador475anos #torturadores pic.twitter.com/joIpVYIj74 — Irlan 🇵🇸 (@irlanaxl1) March 29, 2024

Em entrevista à TV Bahia, o vendedor ambulante Raul Neto afirmou que os guardas realizaram uma abordagem truculenta e jogaram as suas mercadorias no chão. “Eu sei que o trabalho deles, na teoria, é fazer a fiscalização, mas no momento da abordagem vieram retirando tudo, jogaram minhas frutas no chão, pisaram. Tiraram mesa, danificaram minha mesa, que comprei na noite anterior”, completou.

No vídeo, divulgado no X (antigo Twitter), é possível ver o momento em que Raul Neto foi cercado por guardas municipais. “Se fosse um ladrão, vagabundo, com uma arma, atirando em vocês, vocês não fariam isso não”, reagiu o ambulante.

O homem ainda pediu para que não fosse tocado pelos guardas. Em seguida, ele foi agarrado pelo pescoço por um dos GCMs e agredido com tapas no rosto. Uma pessoa tentou intervir e pediu aos agentes que não batessem no ambulante.

Depois, Raul Neto chamou os agentes de “covardes”, enquanto eles se afastavam em direção ao carro da corporação.

Por meio de nota enviada à ISTOÉ, a Prefeitura de Salvador informou que afastou do serviço operacional os agentes envolvidos no caso e destacou que apura o ocorrido. Os GMCs passaram “ a cumprir sua escala de serviço desempenhando atividades de natureza administrativas durante o curso do processo. O caso foi levado à Corregedoria da GCM”, finalizou.

