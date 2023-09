Vídeo: funcionários de creche são flagrados agredindo cachorros em SP

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 08/09/2023 - 18:39 Compartilhe

Um vídeo que viralizou nas redes sociais na manhã de quinta-feira, 7, mostra um grupo de funcionários de uma creche para cachorros no bairro do Itaim, zona oeste de São Paulo, agredindo os animais.

🚨 ESTAMOS NO CASO ⚠ Recebi esse vídeo nas minhas redes sociais, onde uma creche de cachorro comete CRIME de maus-tratos!! Esse caso ABSURDO não passará impune 👊 pic.twitter.com/q3xWNLfqGL — Delegado Bruno Lima (@del_brunolima) September 7, 2023

O vídeo foi feito por um vizinho do local e os funcionários aparecem de costas para a gravação. Eles empurram e dão tapas nos animais enquanto estão posicionando os pets para uma foto.

Em vídeo publicado no Instagram, os proprietários da Soul Dog afirmaram que souberam dos casos ao ver o vídeo e que não estavam no local no momento dos maus tratos. Eles também afirmaram que os funcionários envolvidos no caso já foram demitidos.

“Estamos tomando medidas para que esse tipo de situação não volte a acontecer. Pessoas já estão sendo afastadas e vamos rever muitos procedimentos com a equipe”, afirmou Luiz Felipe.

Maus-tratos a animais é crime previsto no artigo 32 da Lei de Crimes Ambientais e pode levar de três a um ano de prisão, além do pagamento de multa.

