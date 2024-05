Vídeo: funcionária de quiosque aplica golpes de kickboxing em ladrão e impede assalto

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 24/05/2024 - 14:58 Para compartilhar:

Uma funcionária de um quiosque em Resistencia, província do Chaco, no Paraguai, impediu um assalto aplicando golpes de kickboxing em um ladrão que entrou no estabelecimento durante a madrugada de quarta-feira, 22. As imagens do episódio viralizaram nas redes sociais. As informações são do La Nación.

+ Conmebol pede que MP do Paraguai acelere investigação sobre suposta lavagem de dinheiro

+ Morre líder da defesa dos direitos humanos no Paraguai

Confira o vídeo:

#ManoDePiedra Quiso asaltar un kiosco en Resistencia, Chaco, y se comió 12 trompadas de una empleada que hace kickboxing. pic.twitter.com/CncX8fDdVL — Hechos y Derecho (@Hechosanderecho) May 23, 2024

Na gravação, é possível ver o momento em que Yanela Cáceres golpeia um homem encapuzado que está tentando entrar no estabelecimento. O sujeito chega a derrubar alguns itens de uma prateleira antes de fugir.

De acordo com Yanela, o homem apareceu ao redor do quiosque pedindo cigarros. A mulher teria dito que o item de tabaco não era ofertado pelo estabelecimento e o sujeito supostamente afirmou que desejava uma garrafa de água.

Ainda conforme a paraguaia, ela fechou uma janela para pegar a água e, quando abriu novamente, o suspeito tentou invadir o local. Foi neste momento em que Yanela golpeou o sujeito 12 vezes.