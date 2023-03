Vídeo: Frentista ateia fogo em cliente durante discussão em posto de combustível

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 19/03/2023 - 21:57 Compartilhe

Uma câmera de segurança de um posto de combustível registrou o momento em que um frentista ateou fogo em um cliente durante uma discussão. O caso ocorreu no sábado (18), no bairro Pilarzinho, em Curitiba (PR).







Atenção! Imagens fortes

Testemunhas afirmaram que houve um desentendimento entre os dois assim que o cliente reclamou que o funcionário havia danificado a chave do seu veículo no momento de abastecer.

No vídeo, divulgado no Facebook, é possível ver o momento em que o frentista jogou líquido inflamável contra o homem. Em seguida, o corpo do cliente aparece em chamas.

Imediatamente, um outro funcionário do posto de combustível pegou um extintor de incêndio e conseguiu ajudar o homem. O cliente foi socorrido e levado para um posto do Corpo de Bombeiros. Na sequência, encaminhado ao Hospital Evangélico Mackenzie. Ele teve queimaduras de segundo e terceiro graus nos braços, tórax e abdômen.

A Polícia Civil afirmou que foi registrado um boletim de ocorrência e o caso segue sendo investigado. O estabelecimento também comunicou que o frentista foi demitido. O homem continua foragido, de acordo com o G1.





