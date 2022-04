VÍDEO: Fred sai correndo após gol de Cano para comemorar com a torcida do Fluminense

O Fluminense é campeão do Cariocão. Após a vitória por 2 a 0 na ida, o Tricolor empatou com o Flamengo por 1 a 1 na segunda partida e levantou a taça neste sábado. No gol marcado por Germán Cano, uma reação chamou a atenção. Enquanto os companheiros correram atrás do atacante, Fred e Marcos Felipe saíram em direção à torcida, no lado oposto, pulando e celebrando muito. Veja no player acima.

Fred começou a partida no banco de reservas. Ele cumpriu suspensão na partida de ida após ser expulso contra o Botafogo, no segundo jogo da semifinal. Este foi o primeiro título do camisa 9 com a camisa do Flu no Maracanã e o que pode ter sido a última taça levantada.

