Vídeo: forte turbulência assusta passageiros e arremessa comissária em voo na França

Passageiros de um voo na França se assustaram durante uma forte turbulência aérea filmada no fim de semana. O incidente foi tão forte que jogou uma comissária de bordo e o carrinho com bebidas para o teto da aeronave. As informações são da emissora americana ABC.

O voo da ALK Airlines saiu de Pristina, capital de Kosovo, com destino ao EuroAirport Basel, um aeroporto na França, próximo à fronteira com Suíça e Alemanha. A mulher que gravou o vídeo afirmou à ABC que tinha certeza que o avião cairia.

Alguns passageiros da aeronave foram queimados pela água quente, usada para chás e cafés, que estava no carrinho de bebidas. De acordo com informações, dez pessoas foram levadas para um hospital quando o avião pousou.