Vídeo: formigas andam sobre rosto de bebê em maternidade de BH

A Maternidade Odete Valadares, em Belo Horizonte (MG), está sendo acusada de negligência. Um vídeo feito pelos próprios funcionários do hospital mostra formigas andando no rosto de um bebê recém-nascido na unidade neonatal.

A denúncia e o compartilhamento das imagens foram feitos pela Associação Sindical dos Trabalhadores em Hospitais de Minas Gerais (Asthemg). De acordo com a direção do hospital, o local vai ser dedetizado. Ao portal UOL, a instituição informou, por meio de nota, que os bebês estão sendo atacados no setor e o local está cheio de formigas. A equipe de enfermagem estaria “desesperada” com o surgimento de “dezenas de formigas” que estariam caminhando sobre o rosto de bebês e equipamentos.

Os bebês foram trocados de leito e, além da dedetização, a rotina de limpeza será alterada, segundo o hospital.

Assista ao vídeo: