O voo do Spectrum, primeiro foguete orbital a decolar na Europa, durou cerca de 30 segundos até a aeronave despencar do céu e explodir no mar. O projeto foi conduzido pela startup alemã Isar Aerospace, que afirmou que seu “primeiro voo de teste atendeu a todas as expectativas, alcançando um grande sucesso”.

+SpaceX sofre revés com nova perda da 2ª etapa do foguete Starship

“Tivemos uma decolagem limpa, 30 segundos de voo e até validamos nosso Sistema de Término de Voo. Com esse resultado, estamos confiantes para seguir com nosso segundo voo”, diz a empresa em nota.

Veja imagens da decolagem, que ocorreu por volta das 7h30 de domingo, 30, no horário de Brasília:

Drone and pad footage from Isar Aerospace’s Spectrum launch. You can see it avoided the pad when it came down. pic.twitter.com/NePozHqYad — NSF – NASASpaceflight.com (@NASASpaceflight) March 30, 2025

Como o nome indica, voos orbitais servem para colocar objetos na órbita da terra ou em movimentos mais longos no universo. São utilizados por exemplo para instalação de satélites de internet e de monitoramento da Terra, entre outros tipos de missões.

Lançado do Porto Espacial Ártico de Andoeya, na Noruega, o Spectrum foi projetado para satélites pequenos e de médio porte pesando até uma tonelada, embora não tenha transportado carga útil em sua viagem inaugural.

Foguete busca independência da Rússia

Fundada em 2018 em Munique, a Isar Aerospace é uma das empresas emergentes na economia do “Novo Espaço” (“New Space”, em inglês), que se refere a pequenos participantes privados que se lançam no espaço ao lado de pesos pesados institucionais.

Segundo informações do jornal The Guardian, a construção do Spectrum decorre de um momento em que os países da Europa buscam alternativas às plataformas de decolagem russas, amplamente utilizadas pelo continente até a invasão da Ucrânia em 2022. A contabilização como “primeiro foguete orbital” da Europa exclui justamente a Rússia.

Ao mesmo tempo, as empresa na Europa buscam competir com iniciativas privadas estadunidenses como a SpaceX de Elon Musk e a Blue Origin de Jeff Bezos, entre outros.

Em 2023, houve uma primeira tentativa de voo orbital do Reino Unido, realizada pela Virgin Orbit. A empresa do bilionário Richard Branson usou um Boeing 747 para o lançamento, que falhou e a empresa faliu.

A startup Isar Aerospace assinou contrato com a a Agência Espacial Norueguesa (NOSA) para colocar dois satélites em órbita até 2028. “Na Noruega, suas instituições e seu povo, encontramos aliados confiáveis e ousados para ajudar a criar um acesso soberano e flexível ao espaço”, disse o CEO da empresa, Daniel Metzler.

“Sucesso ao deixar a plataforma, e muitos dados já obtidos. Tenho certeza de que a Isar Aerospace aprenderá muito. Lançamento de foguetes é difícil. Nunca desistam, sigam em frente com ainda mais energia!”, compartilhou o diretor geral da Agência Espacial Europeia, Josef Aschbacher.

[*com informações da AFP e Reuters]