VÍDEO: Flamengo segue preparação para duelo contra o Vélez na Libertadores

Após o título do Campeonato Carioca no sábado, o elenco do Flamengo voltou a treinar nesta terça-feira, no Ninho do Urubu, já visando a partida contra o Vélez Sarsfield, da Argentina, na rodada final da fase de grupos da Libertadores. O confronto no Maracanã será na quinta-feira, e o Rubro-Negro, garantido nas oitavas de final da Copa, busca a primeira classificação geral. Veja os detalhes!

Gerson no treino desta terça-feira (Foto: Alexandre Vidal/Flamengo)

E MAIS:

Veja também