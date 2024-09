Vídeo flagra goleiro Bruno trabalhando como entregador no interior do Rio

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 18/09/2024 - 11:51 Para compartilhar:

O ex-atleta Bruno Fernando das Dores de Souza, conhecido como goleiro Bruno, foi flagrado trabalhando como entregador de móveis a serviço de uma empresa em Rio das Ostras (RJ) – cidade localizada a cerca de 170 quilômetros da capital fluminense – na sexta-feira, 13. O ex-futebolista está em liberdade condicional desde 2023.

Nas imagens, compartilhadas nas redes sociais, é possível notar Bruno retirando móveis de um caminhão durante uma entrega no município de Rio das Ostras.

O ex-goleiro do Flamengo está em liberdade condicional desde 2023, quando progrediu do regime aberto. O homem foi condenado em 20 anos e nove meses de reclusão pela morte da modelo Eliza Samudio, que desapareceu em 2010.

Relembre o caso

A modelo Eliza Samudio desapareceu no dia 4 de junho de 2010 após deixar o Rio de Janeiro a convite de Bruno Fernandes das Dores de Souza, então goleiro do Flamengo. A mulher havia se relacionado com o atleta e deu à luz um filho do jogador cerca de quatro meses antes do crime.

Durante a gestação, a vítima foi à Justiça para denunciar supostas agressões de Bruno e tentativas de forçá-la a abortar. Eliza desejava que o atleta assumisse a paternidade da criança.

Vinte dias após a última vez em que a modelo foi vista, as autoridades receberam denúncias anônimas que acusavam Bruno de espancar a mulher até a morte com dois amigos em uma propriedade do goleiro em Esmeraldas (MG). O filho do atleta com Eliza, então com quatro meses, teria sido levado pela esposa do jogador, Dayanne Rodrigues, e foi encontrado no bairro Liberdade, em Ribeirão das Neves (MG).

Um dos envolvidos detidos, um jovem de 17 anos, apontou que Marcos Aparecido dos Santos teria sido responsável por manter Eliza em cativeiro e a executar, esquartejando o corpo posteriormente, além de desovar o cadáver.