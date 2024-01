Vídeo: filho de brasileiro afirma que pai foi sequestrado no Equador e pede ajuda para resgate

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 10/01/2024 - 8:48 Para compartilhar:

O filho do brasileiro Thiago Allan Freitas afirmou por meio dos stories do Instagram que o pai foi sequestrado no Equador e pediu ajuda financeira para o resgate.

Equador é alvo de conflito interno desde que o líder de um grupo criminosos fugiu da penitenciária onde estava detido;

Criminoso invadiram uma emissora de TV estatal e a Universidade de Guayaquil;

O filho de um brasileiro afirmou que o pai foi sequestrado e os criminosos pediram US$ 3 mil (R$ 14.720) de resgate.

Equador declara estado de conflito armado interno

Países europeus manifestam preocupação com crise no Equador

No vídeo, publicado no perfil do restaurante La Brasa, o garoto disse em espanhol que os sequestradores pediram US$ 3 mil (R$ 14. 720) como resgate. A família conseguiu enviar até o momento US$ 1.100 (cerca de R$ 5.400). “Meu pai foi sequestrado. Já enviamos todos os dólares que tínhamos, não temos mais. Por isso, eu peço a vocês que me ajudem com o que têm, com qualquer valor. Que seja um dólar, dois dólares, porque precisamos de verdade. Estamos desesperados, não temos como fazer”, acrescentou.

A ISTOÉ entrou em contato com o Itamaraty para saber se a pasta foi notificada sobre o caso, mas não houve resposta até o momento.

Conflito no Equador

O presidente do Equador, Daniel Noboa, declarou estado de “conflito armado interno” no país. Com isso, ele autoriza as Forças Armadas a realizar operações para “neutralizar” os grupos criminosos que estão provocando terror.

Na terça-feira, 9, homens armados e encapuzados invadiram os estúdios do canal de TV estatal TC Televisión, na cidade de Guayaquil. Imagens mostram funcionários da emissora sendo feitos reféns durante uma transmissão. Depois, eles foram resgatados pela polícia.

Além disso, a universidade de Guayaquil foi invadida. Gravações divulgadas nas redes sociais mostram os alunos fazendo barricadas nas portas das salas de aula. Por conta disso, o Ministério da Educação decretou a suspensão das aulas presenciais até o dia 12 de janeiro.

O Equador estava sob estado de exceção desde a fuga de José Adolfo Macías Villamar, conhecido como Fito, líder do grupo criminoso Los Chonores. A medida assinada por Noboa mobiliza por 60 dias os militares nas ruas e penitenciárias, bem como suspender os direitos civis.

