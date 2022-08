Vídeo: Filho de Bianca Andrade e Fred surpreende ao falar sua primeira palavra

Da Redação 18/08/2022 - 3:30 Compartilhe

Bianca Andrade se surpreendeu ao ver o filho, Cris, de 1 ano, fruto de seu relacionamento com o youtuber Fred, pronunciar sua primeira palavra.

Ao contrário das tradicionais “papai” ou “mamãe”, Cris aproveitou uma brincadeira com um amigo de Bianca, que apontava as roupas da empresária e influenciadora em seu closet e dizia essa palavra com o bebê no colo, e falou: “Brega”.

Imediatamente, Bianca se surpreendeu com a palavra dita pelo filho. “Ah não! Não, não, não! A primeira palavra do meu filho foi brega. Ah, meu filho, que lindo!”, disse Bianca, que filmava o momento.

O vídeo foi compartilhado pelo Instagram de fofoca “Gossip do Dia”, confira abaixo.