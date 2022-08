VÍDEO: Felipe Melo e Manoel discutem com torcedores do Fluminense para defender Pineida

admin3 08/08/2022 - 14:44 Compartilhe

O zagueiro Manoel e o volante Felipe Melo discutiram com torcedores do Fluminense no Maracanã no intervalo da vitória por 1 a 0 sobre o Cuiabá, no último domingo. O motivo foi que os dois saíram em defesa de Pineida, que vinha sendo bastante criticado e xingado pelos tricolores. Em um vídeo que circula nas redes sociais, é possível ouvir as ofensas e as reclamações.

Pineida começou o jogo por conta da suspensão de Caio Paulista, que vem sendo improvisado no setor com Fernando Diniz. O equatoriano foi substituído no segundo tempo por Cris Silva, que acabou indo bem.

​Com o resultado, o Fluminense voltou a ocupar a terceira posição da tabela. Agora, o Tricolor tem a semana livre para preparar-se para o confronto com o Internacional, no Beira-Rio, no próximo domingo, que deve ser o mais complicado dessa ótima sequência de Fernando Diniz. O confronto será às 19h.

Pineida, durante a partida do Fluminense (Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense FC)

