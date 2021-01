Vídeo: Felipe Melo celebra evolução em recuperação e proximidade de retorno no Palmeiras

Felipe Melo segue na tentativa de cumprir a promessa de retornar para ajudar o Palmeiras nesta decisiva reta final de temporada, que pode terminar com dois títulos para o clube, dado que o Verdão está a dois jogos do tetra da Copa do Brasil, e a três do bi da Libertadores da América.

Em seu Instagram, o camisa 30 postou um pouco do treino que fez na Academia de Futebol nesta segunda-feira (4), e se mostrou satisfeito com a evolução no seu tornozelo, fraturado no dia 08 de novembro, em partida disputada contra o Vasco da Gama pelo Brasileirão. O ‘Pitbull’ já está conseguindo dar passes e correr no gramado do CT.

A expectativa de retorno para Felipe divulgada pelo Alviverde Imponente na época era de quatro meses, ou seja, entre fevereiro e março de 2021. Contudo, a recuperação correu mais rapidamente do que o esperado e o camisa 30 pode retornar de forma antecipada.

Confira o vídeo publicado por Felipe Melo em seus stories do Instagram

