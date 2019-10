Vídeo: Fafá de Belém se engasga ao vivo durante programa da Globo

A cantora Fafá de Belém viralizou na web após se engasgar durante um programa ao vivo da TV Liberal, afiliada da Globo no Pará. Ela se preparava para cantar no encerramento do programa quando se engasgou e não conseguiu realizar sua apresentação. Nas redes sociais, os internautas não perderam a oportunidade e se divertiram com a situação da cantora.

Confira: