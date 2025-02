Vídeo: fábrica de fantasias de carnaval pega fogo no RJ; pessoas fogem pela janela

Um vídeo que está circulando nas redes sociais mostra o momento em que funcionários de uma fábrica de fantasias de carnaval fugiram pela janela após o local pegar fogo em Ramos, zona norte do Rio de Janeiro, na manhã desta quarta-feira, 12.

🚨 Agora: l Fábrica de tecidos que vende produtos para o carnaval pega fogo em Ramos, Rio de Janeiro. Pessoas estão presas na janela pedindo socorro tentando sobreviver nas chamas. Bombeiros no local. pic.twitter.com/BaamTZbJFY — Notícias Paralelas (@NP__Oficial) February 12, 2025

Segundo a “Globo News”, pelo menos 100 pessoas trabalhavam no local, quatro delas se refugiaram na parte externa e pediram socorro, envoltas em uma fumaça negra que saía de todos os lugares. Ainda não se sabe se todos funcionários conseguiram sair da fábrica e também se há feridos. O Corpo de Bombeiros está no prédio para conter as chamas e buscar por suposto confinados.

O local é de difícil acesso, com passagens estreitas, e caminhões com escadas magirus não conseguiram se aproximar. Por conta disso, os bombeiros utilizam escadas portáteis a fim de retirar os trabalhadores.

Por meio de uma nota divulgada no Instagram, a escola de samba Império Serrano lamentou o incêndio na Maximus Confecções. “Informamos que toda a produção das fantasias do carnaval 2025 do Império Serrano se encontram na fábrica. Neste momento, estamos focados em garantir a segurança de todos os envolvidos neste acidente. Quando tivermos mais informações sobre os danos ocorridos, informaremos”, completou.

De acordo com a “TV Globo”, a fábrica funcionava 24 horas por dia, com diferentes turnos, para atender as demandas de carnaval. A Maximus Confecções é a principal fornecedora de fantasias para escolas de samba da Série Ouro e da Intendente Magalhães, além de produzir camisas de alas e fardas para as forças de segurança do Rio de Janeiro.