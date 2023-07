Vídeo: explosão em silo de cooperativa agroindustrial deixa 4 mortos e 27 desaparecidos no Paraná

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 26/07/2023 - 21:04 Compartilhe

Uma explosão ocorrida em um silo da C.Valle, cooperativa agroindustrial de Palotina, região oeste do Paraná, deixou ao menos 4 mortos e 27 desaparecidos nesta quarta-feira, 26.

As informações foram divulgadas pelo Consórcio de Saúde dos Municípios do Oeste do Paraná (Consamu) que também confirmou que há feridos e 27 pessoas desaparecidas nos escombros.

O Corpo de Bombeiros afirmou que está realizando uma força tarefa para atender ao incêndio e já mobilizou 35 socorristas e cães das cidades de Cascavel e Toledo, que ficam na região.

De acordo com as primeiras informações, a explosão teria sido causada em um túnel de transporte de cereal que passava por uma manutenção.

A Secretaria de Estado de Saúde do Paraná afirmou, em nota, que está colaborando com a prefeitura de Palotina na transferência e encaminhamento dos pacientes. Confira:

“A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) está em alerta para o apoio operacional e de assistência nas unidades e estruturas hospitalares do Estado para o caso do incidente em Palotina e auxilia o município por meio da Regulação de Leitos na transferência e encaminhamento de pacientes. Até às 20h a Regulação registrou a transferência de um paciente para a Policlínica de Cascavel e aguarda novas demandas por parte do Hospital Municipal de Palotina. A Sesa já acionou os hospitais de referência do Estado para possíveis acolhimentos de outros feridos”.

