Vídeo: explosão de gás em Paris deixa pelo menos 16 pessoas feridas

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 21/06/2023 - 13:13 Compartilhe

Nesta quarta-feira (21), uma explosão de gás no quinto distrito de Paris (França), por volta das 17h (13h no horário de Brasília), deixou pelo menos 16 pessoas feridas (sete em estado crítico e nove em estado grave), segundo divulgado pela TV francesa BFM.

A explosão teria ocorrido em um prédio da rua Saint-Jacques, no bairro de Val-de-Grâce, que desabou parcialmente.

A intervenção de centenas de bombeiros no local evitou que o fogo se alastrasse a outros dois edifícios.

O chefe da polícia de Paris afirmou que o fogo foi contido por volta das 18h30 (13h30 no horário de Brasília).

As autoridades investigam a causa do incêndio e as equipes continuam por buscas nos escombros.

Assista ao vídeo abaixo:

Une énorme #explosion à #Paris ! Tout un quartier ravagé. Vidéo envoyé par une amie. pic.twitter.com/7nA9T6qCwL — Mat (@Namat_12) June 21, 2023

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias