Vídeo exibe momento em que avião explode na Coreia do Sul

Um avião com 181 pessoas saiu da pista e explodiu, após colidir contra um muro no momento do pouso no aeroporto de Muan, na Coreia do Sul. O acidente ocorreu na manhã de domingo, 29, no horário local, e noite de sábado, 28, no Brasil.

De acordo com a agência de notícias pública sul-coreana Yonhap, o incidente deixou ao menos 179 mortos. Dois tripulantes foram resgatados com vida.

A aeronave da companhia Jeju Air, com 175 passageiros e seis tripulantes a bordo, partiu da capital da Tailândia, Bangcoc, com destino a Muan, no sul da Coreia do Sul.

A aeronave teria tentado um pouso forçado, após a primeira tentativa ter fracasso devido a uma falha no trem de pouso. No entanto, o avião não conseguiu reduzir a velocidade até chegar ao fim da pista, e bateu contra uma parede.

Após a colisão, o Boeing 737-800 explodiu. O chefe do corpo de bombeiros de Muan, Lee Jeong-hyun, disse que a falha no trem de pouso teria sido provavelmente causada por uma colisão com pássaros. Condições meteorológicas adversas também teriam contribuído para a tragédia. O incidente ocorreu às 9h07 (horário local).

Investigação

O Boeing 737-800, operado pela Jeju Air, foi fabricado em 2009. De acordo com a companhia aérea, a aeronave não tinha registro de acidentes ou sinais de mal funcionamento. As causas do incidente estão sendo investigadas.

Assista abaixo ao vídeo do acidente:

#BREAKING 🇰🇷Soith Korean airliner crashed at Muan International Airport after landing gear failed to deploy. The plane attempted to land on its belly. However, it was unsuccessful. pic.twitter.com/RuwOI1dHA0 — Heyman_101 (@SU_57R) December 29, 2024

Com informações de Deutsche Welle*