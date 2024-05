Vídeo: Exército prepara equipe para resgatar cavalo ilhado em telhado

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 09/05/2024 - 10:20 Para compartilhar:

Equipes do Exército estão se preparando para resgatar nesta quinta-feira, 9, o cavalo que foi flagrado na quarta-feira, 8, pela TV Globo ilhado no telhado de uma casa em Canoas (RS).

O animal, que foi apelidado de Caramelo, está se equilibrando no telhado de uma casa, após as fortes chuvas que atingiram o estado inundarem a cidade.

Nas redes sociais, a primeira-dama, Janja Lula Silva, informou que veterinários vão acompanhar a operação. O youtuber Felipe Neto, que também se mobilizou para ajudar o animal, informou que equipes em barcos também vão auxiliar no socorro.

Situação no RS

Subiu para 107 o número de mortos no Rio Grande do Sul, segundo o novo boletim divulgado pela Defesa Civil às 9h desta quinta-feira, 9. As fortes chuvas que atigiram a região causaram problemas em 425 municípios.

De acordo com o levantamento, 136 pessoas estão desaparecidas e um óbito está em investigação. Além disso, 67.542 pessoas estão em abrigos, 164.583 desalojados e 374 feridos no total.