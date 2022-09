Vídeo: Ex-ministro Ricardo Salles atropela motoboy e foge sem prestar socorro

Da Redação 02/09/2022 - 3:50 Compartilhe

O ex-ministro do Meio Ambiente do governo Jair Bolsonaro (PL) Ricardo Salles (PL), que é candidato à Câmara dos Deputados, atropelou um motoboy na noite desta quinta-feira (1º), em São Paulo, e fugiu sem prestar socorro. As informações são do UOL e do Poder 360.

O caso ocorreu em uma universidade privada na capital paulista. Em um vídeo que circula nas redes sociais, é possível ver o ex-ministro saindo do local em um carro vermelho, com uma bandeira do Brasil no capô.

Salles é xingado por manifestantes do lado de fora e ao manobrar o carro na saída acaba atingindo um motoboy com uma mochila de entrega de alimentos nas costas.

Até o momento, não se sabe a identidade da vítima e se ela sofreu algum ferimento.

ricardo salles atropleando trabalhador e não prestando socorro, suco de brasil pic.twitter.com/nEGjmVSpJ6 — bruna . (@brnacnha) September 2, 2022