Vídeo: ex-ministro de finanças alemão leva ‘tortada’ durante evento

O ex-ministro das Finanças da Alemanha Christian Lindner, atual líder do Partido Liberal Democrático, levou uma “tortada” no rosto durante um evento de campanha em Greifswald, no estado de Mecklemburgo-Pomerânia Ocidental.

🇩🇪 Meanwhile in Germany Christian Lindner – Leader of the Liberal FDP (Free Democratic Party) just got soap attacked pic.twitter.com/vuuCf91qoj — Concerned Citizen (@BGatesIsaPyscho) January 9, 2025

🇩🇪 | El exministro alemán de Finanzas Christian Lindner, fue víctima de un ataque con una tarta hecha de espuma de afeitar durante el inicio de la campaña electoral en Greifswald. pic.twitter.com/FriOYFsaeE — Anhedonia (@randomthingxs) January 9, 2025

Nas imagens, divulgadas no X, é possível ver o momento em que Lindner discursava. Em um determinado momento, uma jovem que estava na plateia se levantou e arremessou a “torta” — feita de espuma de barbear — na direção do ex-ministro.

“Infelizmente não era chantilly, apenas sabão”, disse Lindner enquanto limpava o rosto. “Ao menos isso poderiam ter feito melhor, assim eu teria aproveitado alguma coisa”, acrescentou.

A autora da tortada se chama Christiane, estudante da Universidade de Greifswald e afiliada ao partido de esquerda Die Linke. O atual líder da legenda afirmou que a postura da jovem não presenta o grupo.

Após o ocorrido, a polícia local iniciou uma investigação contra a jovem por agressão física e difamação, mas ela não foi presa.

O Partido Liberal Democrático reagiu ao ocorrido, o classificou como “inaceitável” e ressaltou que atos de violência, mesmo que simbólicos, não contribuem para o debate democrático. Lindner seguiu com sua agenda e ainda participou de um outro evento no mesmo, na cidade de Rostock.