Vídeo: Ex-BBBs Larissa Santos e Rodrigo Mussi trocam beijos em festa

Solteira desde que anunciou o término com o apresentador Fred Bruno, a ex-BBB Larissa Santos está curtindo a vida. Na madrugada desta terça-feira (06), a professora de educação física foi flagrada aos beijos com Rodrigo Mussi, também ex-BBB, durante a festa ‘São João da Thay’, evento promovido por Thaynara OG no Maranhão.

Em um vídeo que circula nas redes sociais, Rodrigo e Larissa aparecem se beijando em público em uma das noites de festa do evento.

Anteriormente, Rodrigo chegou a publicar uma foto de rosto colado com a atual affair e Bruna Griphao. “Nosso after”, escreveu Mussi.

