Vídeo: estudante turca que demonstrou apoio a palestinos é detida nos EUA

Na última terça-feira, 25, uma estudante turca identificada como Rumeysa Ozturk foi detida por agentes federais na cidade de Somerville, Massachusetts, nos EUA.

Ozturk, que é doutoranda na Escola de Artes e Ciência na Universidade de Tufts, em Massachusetts, tinha acabado de sair de casa para encontrar um grupo de amigos quando foi abordada por oficiais do ICE, o serviço de imigração do país.

Nas imagens, é possível ver o momento onde ao menos seis agentes cercam a estudante antes de algemá-la. Assista:

Segundo seu advogado, Mahsa Khanbabai, ela foi transferida para um centro de detenção na Louisiana, a 2600 km de onde morava.

Tricia McLaughlin, porta-voz do Departamento de Segurança Interna dos EUA, disse em um post na rede social X que as autoridades concluíram que Ozturk “se envolveu em atividades de apoio ao Hamas, organização terrorista que tem prazer em matar americanos”.

Rumesya Ozturk is a Turkish national & Tufts University graduate student, granted the privilege to be in this country on a visa.

DHS + ICE investigations found Ozturk engaged in activities in support of Hamas, a foreign terrorist organization that relishes the killing of… pic.twitter.com/3sBE6yO8db

