Vídeo: esposa traída obriga marido e amante a desfilarem amarrados em via pública

Um caso de adultério terminou em humilhação pública para um marido e sua amante no distrito de Sri Sathyasai, na Índia.

Hussain, de 30 anos, e Shabana, de 32, tiveram suas mãos amarradas pela esposa dele, Nazia, de 24 anos, que também raspou o cabelo de ambos. Ela e mais nove pessoas que colaboraram com o ato foram presas, já que a polícia local considerou o ato abusivo.

+Homem que atropelou Kayky Brito promete doar parte do valor recebido em vaquinha online

A família de Nazia filmou o ato de tortura a Hussain e Shabana e compartilhou o vídeo nas redes sociais. O vídeo também mostra Shabana sendo chutada e agredida durante o incidente.

“Hussain estava em um suposto relacionamento ilegal com Shabana e por esse motivo, a esposa dele foi ao local onde Shabana residia, torturou os dois e os exibiu na cidade”, disse o policial P Kanjakshan, ao site india.com.

A dupla também foi levada para a aldeia natal de Hussain onde os moradores locais capturaram Nazia e seus familiares e os entregaram à polícia, disse o policial.

A woman and a man’s half of hair was chopped-off by her husband and in-laws and ties sandals around necks and paraded in the village, as a punishment on the suspicion of having an illicit relationship with him, in Lepakshi mandal of Sri Sathya Sai dist. #AndhraPradesh #Inhuman pic.twitter.com/2uMvHZ77vb

— Surya Reddy (@jsuryareddy) September 4, 2023