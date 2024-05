Vídeo: equipes resgatam cavalo ilhado em telhado

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 09/05/2024 - 11:17 Para compartilhar:

Uma equipe do Corpo de Bombeiros do Rio Grande do Sul conseguiu resgatar nesta quinta-feira, 9, o cavalo que estava ilhado no telhado de uma casa em Canoas (RS).

O animal foi colocado em um bote acompanhado por quatro pessoas da equipe de resgate. Na quarta-feira, 8, as imagens do equino no telhado de uma casa, após as fortes chuvas que atingiram o estado inundarem a cidade, mobilizaram o país.

Nas redes sociais, a primeira-dama, Janja Lula Silva, informou que militares do exército e veterinários acompanharam a operação.

Veja o momento do resgate:

Corpo de Bombeiros realiza o resgate do cavalo que estava ilhado no telhado de uma casa na enchente que afetou a cidade de Canoas/RS. #MaisVocê pic.twitter.com/ccRDG94na7 — TV Globo 📺 (@tvglobo) May 9, 2024

O resgate também foi comemorado pelo youtuber Felipe Neto, que desde a madrugada estava mobilizando equipes para socorrer o animal.

Caramelo, O Brasil te ama!!! Meu Deus, que felicidade, que orgulho do Corpo de Bombeiros, dos militares que ajudaram a operação e dos veterinários. Ele está sedadinho e indo em paz para ser salvo. pic.twitter.com/NjmxkRA5zx — Felipe Neto 🦉 (@felipeneto) May 9, 2024