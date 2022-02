Vídeo: Empresária quase fica cega após esteticista usar cola Super Bonder em extensão de cílios

A empresária Deusa Kannon foi até a clínica de estética Werner Coiffeur, localizada no Shopping Itaipu, em Niterói (RJ), para realizar uma extensão de cílios no dia 2 de dezembro de 2021. No entanto, ela saiu do estabelecimento com queimaduras de segundo grau e quase perdeu a visão após uma profissional usar Super Bonder no procedimento. O caso veio à tona recentemente depois que sua companheira, Luciene Assis, divulgou o ocorrido nas redes sociais. As informações são da revista Glamour.

Segundo Luciene, a esteticista revelou que a cola utilizada estava “batizada” com Super Bonder. Ela fez isso após algumas clientes reclamarem que os cílios descolavam muito rápido após o procedimento.

“Além da queimadura, o que agravou também foi o fato de ela ter posto algodão em contato com a cola, que aí deu combustão. E o pior ainda é que ela usou removedor de esmalte pra tentar tirar a cola, o que queimou mais ainda. Então foi uma sucessão de erros”, relatou Luciene nas redes sociais.

“Eles não chamaram uma ambulância ou ao menos a socorreram por meios próprios. Eles a deixaram sentindo dor com a pele queimada até eu me deslocar com meu filho de carro particular para prestar socorro à minha companheira, que estava desesperada. Negligenciaram socorro e tentaram abafar o que havia acontecido jogando uma toalha sobre sua cabeça para tampar seu rosto. Foi monstruoso o que fizeram com a Deusa e nossa família. Estou trazendo a público sim os fatos, se quiserem me calar, fazer o quê? Será que vão me jogar cola mistura com Super Bonder para queimar meu rosto ou me deixar cega? Quero justiça e vou continuar as publicações pondo a sociedade brasileira a par desta atrocidade”, completou.

Deusa foi levada para um hospital da região e precisou passar por uma cirurgia, pois alguns ferimentos evoluíram para uma úlcera e, por isso, uma das córneas corria o risco de ser lesionada.

Após o período de recuperação, Deusa e Luciene registraram um boletim de ocorrência na 81ª Delegacia de Polícia (DP) Itaipu por lesão corporal.

A revista Glamour tentou contato com ambas as partes envolvidas no processo, mas não obteve sucesso.

Saiba mais