Vídeo: Empregado dá cadeirada em ladrão e é eleito ‘funcionário do mês’ após impedir roubo

O funcionário de uma padaria deu uma cadeirada em um homem que tentava assaltar o estabelecimento na quinta-feira (23), em Porto Velho (RO). Uma câmera de segurança gravou a ação. Nas imagens é possível ver o homem abordando as funcionárias do caixa e pegando o dinheiro. As informações são do G1.

Na sequência, Uerlisson Lessa pega uma cadeira de madeira, chega por trás do suspeito e dá um golpe na altura das costas e cabeça. Após a repercussão do caso, o empregado recebeu o título de ‘Funcionário do Mês’ na padaria onde trabalha em Porto Velho. A ‘premiação’ foi feita neste fim de semana.

Instagram will load in the frontend.

“O terror do assaltantes de pvh [Porto Velho]! Quer levar uma cadeirada?”, diz o post da padaria nas redes sociais. Conforme o proprietário da padaria, Henderson Cahú, a balconista que aparece no vídeo sendo roubada é a esposa de Uerlisson. Após levar a cadeirada, o suspeito acabou sendo imobilizado e detido pelos funcionários.

Veja também