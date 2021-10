Vídeo: Em surto, PM fica nu, atira contra o chão e agride homem

Um policial militar ficou nu e atirou contra o chão em Feira de Santana (BA), no domingo (3). De acordo com a Polícia Militar, o homem, de 44 anos, estava em surto psiquiátrico. Conforme testemunhas, o PM estava agressivo, gritando e ameaçando pessoas. Ele também chegou a bater em um rapaz, que teve ferimento na boca. As informações são do G1.

Policial surta na Bahia pic.twitter.com/VnleDvEr45 — Mario Esportes (@MarioEsportes) October 4, 2021

Em um vídeo divulgado nas redes sociais, o policial aparece arremessando pedras no chão e apontando a arma em várias direções. Ele também grita, fala sozinho e recusa a ajuda de moradores.

A PM foi acionada por vizinhos e uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também esteve no local.

O militar foi levado ao Hospital Psiquiátrico Lopes Rodrigues, onde recebeu atendimento médico. Segundo a PM, ele está sendo acompanhado pelo serviço de psicologia da corporação.

