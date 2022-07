Vídeo: Em batalha no nordeste do país, ucranianos usam armamento pesado vindo dos EUA

Na quinta-feira, dia 14, militares ucranianos usaram obuses americanos M777 em campo de batalha no nordeste do país, devastado pela guerra.

No mês passado, os Estados Unidos enviaram à Ucrânia outro lote de obuses rebocados M777 de 155 mm.

Os sistemas de artilharia fazem parte do pacote de ajuda militar dos EUA para combater a invasão em grande escala da Rússia, que começou em fevereiro deste ano.

Dependendo do tipo de projétil usado, o obus M777, que tem uma taxa de disparo de até cinco tiros por minuto, tem um alcance de 24 a 30 quilômetros.

“Agradecemos tudo o que foi fornecido, mas, enquanto isso não for suficiente para vencer, continuaremos pedindo mais”, disse o ministro das Relações Exteriores ucraniano, Dmytro Kuleba, em entrevista à Associated Press, no início deste ano.

Mais de 30 países doaram enormes quantidades de equipamento militar à Ucrânia.

Em meio aos combates na região de Kharkiv, um militar ucraniano que atende pelo nome de guerra Enot, disse: “Desde 2014, quando um pé russo cruzou a fronteira com a Ucrânia, deixamos de ser um povo amigável”.

“Agora, para mim, uma nação fraterna é a Europa. Para onde vamos, vamos devagar, mas com um certo passo”, acrescentou.

Nos arredores de Kharkiv, o historiador Roman Semenyha deu uma palestra motivacional para militares ucranianos.

Ele caminhou com eles por suas posições e conversou com o batalhão para levantar o moral.

“É muito importante dar às pessoas uma carga emocional, apoio emocional”, disse Semenyha.