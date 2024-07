Vídeo: dupla é acusada de racismo após imitar macacos em roda de samba

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 21/07/2024 - 20:56 Para compartilhar:

Um homem e uma mulher foram flagrados imitando macacos durante uma roda de samba, no Rio de Janeiro (RJ), na sexta-feira (19). Imagens do momento foram registradas por Jaqueline Oliveira, assessora da veradora Mônica Cunha (Psol).

Na gravação é possível um homem e uma mulher imitando gestos e sons de macacos durante a roda de samba Pede Teresa.

🚫 NÃO TOLERAREMOS O RACISMO NUNCA MAIS! 🚫 Ontem à noite, tudo parecia incrível na praça tira-dentes, com o público curtindo a roda sensacional do Pede Teresa. No entanto, um vídeo revela dois indivíduos agindo com gestos racistas, uma afronta histórica à nossa dignidade… pic.twitter.com/hZvk29172a — Monica Cunha (@monicacunhario) July 21, 2024

“Segunda-feira vamos entrar com uma denúncia de racismo, porque racismo é crime e não vamos tolerar”, informaram os membro da roda de samba Pede Teresa.

Nas redes sociais, a vereadora do Psol também classificou a atitude da dupla como racismo. “Ontem à noite, tudo parecia incrível na praça tira-dentes, com o público curtindo a roda sensacional do Pede Teresa. No entanto, um vídeo revela dois indivíduos agindo com gestos racistas, uma afronta histórica à nossa dignidade humana”, escreveu.

“O samba é um patrimônio cultural crucial da comunidade negra. Desrespeitar este espaço é desrespeitar a história, a luta e a identidade do povo negro. Como presidente da Comissão de Combate ao Racismo da Câmara dos Vereadores do Rio, não deixaremos isso passar em branco. O combate ao racismo é uma responsabilidade coletiva e contínua”, afirmou a parlamentar.