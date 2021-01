Duda Reis vai pedir medida protetiva contra Nego do Borel: ‘Temo pela minha vida’

Em meio às polêmicas de traição de seu ex, Nego do Borel, Duda Reis fez nesta terça-feira (12) uma longa sequência de stories em seu Instagram desabafando sobre o relacionamento e dizendo que entrará na justiça para pedir uma medida protetiva contra o cantor. (Assista ao vídeo no fim do texto)

Mais cedo, um áudio vazado divulgado pela colunista Fabia Oliveira detalha um episódio de traição do cantor com a influenciadora Lisa Barcelos, que até então era amiga de Duda.

“Uma cama imensa, maior casarão. A gente começou a se pegar muito, eu tirei a roupa e ele também. Aí, não achamos a camisinha. […] Tava com um fogo, e, aí, falou ‘vamos sem camisinha mesmo, mas do jeito que eu tô eu vou te fazer um filho, porque eu tô com muito tesão’”, afirma Lisa no áudio.

Lisa, posteriormente, confirmou a veracidade de áudio, apesar de se dizer arrependida, já que era amiga da atriz. “O áudio é verdadeiro e não foi uma trollagem. Mas nem tudo o que foi relatado aconteceu e foi apenas uma vez. Eu me arrependo do que aconteceu. Agi no impulso. Mas não errei sozinha. Só que a corda sempre arrebenta para o lado mais fraco”, afirmou.

Em seu desabafo no Instagram, Duda diz que tomará todas as medidas de segurança que puder, porque teme pela própria vida e das pessoas ao seu redor, além de alertar outras mulheres sobre o relacionamento abusivo que viveu.

“Eu vou tomar todas as medidas protetivas necessárias, porque eu preciso. Eu temo pela minha vida. Eu temo pela minha segurança, sim. Porque eu sei como a pessoa [Nego do Borel] é. Eu não sou louca, eu não sou mentirosa. Eu sei o que eu vivi, eu sei o medo que dá. Mulheres, cuidado. Se esse cara se relaciona agora com uma próxima mulher, ela vai ser uma vítima dele. Isso é um fato. Eu tô dando a minha cara a tapa para mostrar para vocês que existem pessoas ruins, sim. Existem homens abusivos, sim. Existem pessoas baixas, sim. Eu fui vítima dessa pessoa e eu vou na delegacia tomar as minhas medidas protetivas porque eu temo pela minha vida, pela minha segurança e pela segurança das pessoas ao meu redor. Eu não sei o que essa pessoa é capaz de fazer”, diz a atriz.

Assista ao desabafo de Duda Reis.

