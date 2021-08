Vídeo do ex-BBB Wagner Santiago recebendo beijo grego vaza na web

Não se fala em outra nesta segunda-feira (09) a não ser sobre o ex-BBB Wagner Santiago. A coluna de Fábia Oliveira, do jornal O Dia, recebeu um vídeo do modelo num momento bem íntimo com uma mulher na cama. No conteúdo, Santiago aparece todo despido e recebendo uma sessão de beijo grego da moça.

Após ficar entre os assuntos mais falados do Twitter, ele se manifestou sobre o assunto e disse: “É um conteúdo privado e não é divulgado de maneira proposital como muitos pensam, em respeito a quem me prestigia lá no OnlyFans. Estou tomando providências, sim ou claro? Depois vão lá na minha DM (mensagem privada) chorar as pitangas… Aí já é tarde demais”.

Essa não é a primeira vez que Wagner surge ‘bem a vontade’. Após ter alguns nudes seus vazados na internet, ele abriu um perfil na plataforma de conteúdo adulto OnlyFans, site que compartilha imagens íntimas.

