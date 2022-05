Vídeo: Diretora de escola é agredida por estudante com ‘mata-leão’ em SP

Um estudante de 17 anos aplicou um golpe “mata-leão” na diretora da Escola Estadual “Herculano Pimentel”, em Itararé, no interior de São Paulo, na segunda-feira (23). Uma câmera de segurança do local registrou as agressões.

Nas imagens, a diretora aparece conversando com o aluno, que parece exaltado. Na sequência, a diretora dá as costas e é atacada pelo jovem, que dá um “mata-leão” na mulher. A vítima cai no chão e é atingida por uma porta, que desabou com o impacto.





Em seguida, outras pessoas apareceram e tentaram conter o estudante, que voltou a agredir a diretora. A Polícia Militar e o Conselho Tutelar foram acionados. A vítima foi socorrida e levada até a Santa Casa da cidade.

Aos agentes, a diretora contou que chegou a desmaiar durante as agressões, porque o estudante apertou o pescoço dela. De acordo com a mulher, a discussão com o aluno começou depois que ela pediu para que ele voltasse à sala de aula, pois o intervalo já havia terminado.

Conforme a PM, o adolescente não foi apreendido. Ele deverá ser ouvido por meio de escuta especializada durante as investigações. O caso foi registrado como desacato e lesão corporal.

Em nota ao G1, a Secretaria da Educação do Estado de São Paulo informou que repudia toda e qualquer forma de agressão e de incitação à violência dentro ou fora das escolas. “Os responsáveis pelo estudante foram chamados e o conselho escolar se reunirá para decidir sobre o caso. A escola coloca à disposição dos estudantes o atendimento pelo Programa Psicólogos na Educação, se autorizado por seus responsáveis”, diz o texto.