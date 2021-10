Vídeo: Detento foge a nado de penitenciária em meio a tiros no ES

Um detento da Penitenciária Regional de Linhares (ES) escapou do presídio na terça-feira (26). Conforme a Secretaria da Justiça (Sejus), o homem cumpria pena em regime semiaberto e realizava atividades internas na unidade, quando conseguiu cortar o alambrado e escapar. As informações são do jornal O Globo.

Imagens divulgadas nas redes sociais mostram o detento fugindo a nado por uma lagoa próxima à unidade. Os inspetores chegaram a atirar em direção ao homem para impedir a fuga, mas não tiveram sucesso.

A Polícia Militar está fazendo buscas na região, mas até o momento o homem não foi localizado. Conforme a Sejus, o fugitivo estava na fase final de cumprimento da pena por tráfico de drogas, com alvará de soltura previsto para fevereiro do ano que vem.

Em nota ao jornal O Globo, a Sejus informou ainda que uma sindicância será aberta pela Corregedoria para apurar as circunstâncias da fuga. O fato foi comunicado às autoridades policiais e aos demais órgãos competentes.

