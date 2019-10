Vídeo: Irmão de José Genoíno, deputado do PT é hostilizado durante voo

O deputado federal José Guimarães (PT-CE) foi hostilizado durante voo de Fortaleza para Brasília na última segunda-feira (30) por um passageiro que sentou ao seu lado. A Polícia Federal identificou o ofensor como Gilberto Alves Júnior. As informações são do UOL.

“É o Zé Guimarães, do PT, que roubou o Brasil inteiro. Mandou dinheiro para Cuba, para a Venezuela, apareceu na televisão com dinheiro na cueca. Cadê o dinheiro que estava na cueca? É contigo mesmo, deputado, que eu estou falando. Cadê? Não vai se defender, não? O senhor não tem vergonha de roubar o Brasil, não?”, disse o homem que filmou a ação e teve o vídeo viralizado nas redes sociais.

Assista:

Após as ofensas, o deputado foi até a sede da Polícia Federal no aeroporto de Brasília e fez o ofensor assinar um Termo Circunstanciado de Ocorrência, onde se comprometia a formalizar um pedido de desculpas e apagar os vídeos, o que foi feito por Gilberto. No entanto, a Polícia Federal teve conhecimento de que as imagens já estavam em circulação nas redes sociais e como descumprimento do acordo, o ofensor terá que responder pela acusação de injúria e difamação.

José Guimarães é irmão do ex-presidente do PT, José Genoíno. Em 2015, José Adalberto Vieira, assessor do deputado, foi preso no Aeroporto de Congonhas com R$ 200 mil em uma mala de dinheiro e mais de US$ 100 mil na cueca.

Nessa terça-feira (1), o deputado se manifestou nas redes sociais. “O vídeo em que fui covardemente agredido é repleto de fake news. Jamais fui preso e não estive envolvido quando um assessor foi pego com dinheiro no aeroporto de Congonhas em 2005. Eu, inclusive, fui inocentado da acusação de improbidade administrativa, em 2012, pelo STJ [Superior Tribunal de Justiça]”, escreveu José Guimarães.