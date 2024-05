Vídeo: deputado foge com projeto de lei para impedir votação em Taiwan

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 17/05/2024 - 15:44 Para compartilhar:

Um deputado de Taiwan fugiu com um projeto de lei durante sessão que ocorreu nesta sexta-feira, 17, no parlamento do país. O incidente ocorreu antes da posse do presidente Lai Ching-te e culminou em uma briga generalizada no parlamento. As imagens do momento viralizaram nas redes sociais. As informações são do The Telegraph e do The Guardian.

+ Vídeo: deputado Glauber Braga expulsa integrante do MBL da Câmara aos chutes

+ PL pode relatar cassação de Glauber Braga, deputado que expulsou a chutes membro do MBL na Câmara

Confira o vídeo:

Parliament is home of Pigs, which is a universal fact. This time Fight in #Taiwan parliament. The reason is disputes over reforms. pic.twitter.com/4NEcl3PaKI — K K (@kk0000000000) May 17, 2024

No vídeo, é possível ver o momento em que o homem arranca o documento das mãos de outro parlamentar e corre até a porta da Casa. Muitas pessoas tentam impedi-lo, mas sem sucesso.

Na sessão, era avaliada uma proposta do Kuomintang, partido de oposição, que desejava garantir mais poderes ao parlamento de Taiwan. Um dos trechos é controverso, pois garante a criminalização de declarações falsas de funcionários na Casa.

Apesar de sair vitorioso nas eleições para presidente, o partido de Lai Ching-te, o DPP – Partido Progressista Democrático, não conseguiu maioria no parlamento e chamou as tentativas de passar reformas da oposição de “abuso de poder”.