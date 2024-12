Vídeo: deputado Felipe Franco acusa policial de agredi-lo em show no Allianz Parque

O deputado estadual por São Paulo Felipe Franco (União) alega ter sido agredido por seguranças em show realizado no Allianz Parque no último domingo, 22. O parlamentar publicou um vídeo em suas redes sociais onde ele aparece com o olho inchado e acusa policiais de agressão.

Na gravação, Felipe Franco chega a se dirigir ao governador Tarcísio de Freitas. “Aí, governador, apanhei, certo? Os caras vai fechar a porta e vai matar nós, aqui na sala. Sou deputado, votei todas as cláusulas de 2024 para esses caras”, diz. Veja abaixo:

e o deputado estadual Felipe Franco que fez uma live falando que a Polícia Militar de São Paulo agrediu ele?? que loucura pic.twitter.com/YC4nB3Ez6T — José Louis (@concatenarsim) December 23, 2024



Em nota enviada à imprensa nesta segunda-feira, Felipe Franco diz que a confusão começou quando ele tentou se deslocar de um camarote para outro espaço dentro do estádio. Segundo o deputado, ele tinha a devida credencial para realizar o acesso.

“Fui surpreendido por uma abordagem extremamente agressiva por parte da segurança privada do local. Fui informado, de maneira abrupta, com gritos e ofensas, de que eu e minha esposa não poderíamos permanecer naquele ambiente. Sem qualquer justificativa plausível, fomos forçados a nos retirar por meio de empurrões. Minha esposa foi empurrada e agredida por membros da segurança privada do estádio, e ao tentar defendê-la, também fui alvo de violência. Mesmo enquanto nos retiramos, esses agentes continuaram as agressões, a situação só foi controlada com a intervenção da Polícia Militar”, diz o deputado em nota.

Procurada, a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo disse que “o parlamentar se envolveu em uma confusão generalizada com seguranças do local” e, após ser levado ao posto da Polícia Militar, Felipe Franco teria desacatado os policiais.

Confira a nota divulgada pela SSP

“Na ocasião, um parlamentar e a namorada estavam em um evento no Allianz Parque, zona oeste, quando se envolveram em confusão generalizada com seguranças do local, sendo que dois funcionários ficaram feridos. As partes foram conduzidas ao posto da PM, onde o deputado desacatou os policiais. As partes envolvidas foram orientadas quanto ao prazo para representação criminal e uma cópia do boletim foi encaminhada à Assembleia Legislativa, devido ao foro do político. A Polícia Militar analisa as imagens do ocorrido, e a Corregedoria está à disposição para eventuais denúncias de excesso”.