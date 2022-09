Vídeo: Deputado dispara tiro no diretório estadual do PSDB em São Paulo

Da Redação 02/09/2022 - 5:01 Compartilhe

O deputado estadual Roque Barbiere (Avante) disparou uma arma dentro do diretório estadual do PSDB na rua Estados Unidos, nos Jardins, na zona oeste de São Paulo, na noite desta quinta-feira (1º). As informações são do g1.

Câmeras de segurança do local registraram o momento em que Barbiere está conversando com um homem na porta do diretório. Essa pessoa entra no local e, na sequência, o deputado tira a arma da cintura e dispara para o alto, saindo logo em seguida.

Em nota o PSDB de São Paulo disse que sua sede foi alvo de um tiro e que “o caso está sob investigação da Polícia Civil. Não se sabe o motivo do disparo.

De acordo com a TV Globo, o deputado teria uma reunião com Marco Vinholi, presidente do PSDB paulista, mas o encontro estava atrasado, com a possibilidade de ser cancelado.

O deputado teria ficado irritado com a situação e atirado em uma foto de Vinholi. Assista ao vídeo abaixo com o momento do tiro.