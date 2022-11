Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 08/11/2022 - 8:24 Compartilhe

Na noite da última sexta-feira (4), o grupo de rock nacional RPM se apresentou em São Carlos, no interior de SP, em comemoração do aniversário da cidade. A banda tocou as músicas famosas e consagradas, fazendo a alegria do público que compareceu em peso.

A apresentação contou também com um momento de muita emoção. O tecladista da formação original do grupo, Luiz Schiavon retornou ao grupo, após ter ficado quase dois anos afastado por problemas de saúde.

Um momento em que Schiavon se emociona foi registrado nas redes sociais. Nos comentários, fãs do grupo deixaram comentários positivos, como “Muita saúde e sucesso para o RPM, saúde Luiz Schiavon”, “Um dos maiores tecladistas desse país”, “Grande maestro”, entre outros.

