Vídeo de urso junto a terreno sem água dispara alerta de seca na Colômbia

O vídeo de um urso andino que passeia desorientado por um terreno seco onde antes abundava a água que abastece a capital colombiana Bogotá, imersa em uma grave crise devido à intensa seca, fez soar o alerta das autoridades.

A gravação inusitada, publicada pela companhia de abastecimento da cidade, mostra o urso, também conhecido como “urso de óculos” (Tremarctos ornatus), se erguendo sobre duas patas para avistar melhor seu lar transformado em um deserto.

“Ele também precisa de água! E precisa que continuemos juntos por um consumo responsável”, escreveu na rede social X a Empresa de Aqueduto e Esgoto de Bogotá (EAB).

Com pelagem negra e focinho claro, o urso foi filmado enquanto uma equipe da EAB documentava com um drone as consequências das mudanças climáticas no páramo de Chingaza, uma área de reserva natural localizada a cerca de 30 quilômetros da cidade.

Essenciais para enfrentar o aquecimento global, os páramos são ecossistemas de montanhas em zonas equatoriais, dotados de vegetação robusta, apta para reter água e resistir a variações de temperatura.

Bogotá está sob um racionamento de água desde abril devido ao nível muito baixo dos reservatórios que abastecem seus oito milhões de habitantes. Os da região de Chingaza estão em 43%.

A temporada de seca desencadeou incêndios florestais nas redondezas da capital e em outras regiões do país.

O rio Amazonas, um dos mais longos e caudalosos do mundo, que atravessa grande parte da América do Sul, teve uma redução de até 90% nos últimos três meses na Colômbia.

O país, com uma das maiores riquezas naturais do mundo, sediará a COP16 sobre biodiversidade, que ocorrerá de 21 de outubro a 1º de novembro em Cali.

